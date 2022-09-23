Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi ziyaret çerçevesinde Elazığ’a geldi. Bakan Yanık, ilk olarak Elazığ Valiliğine geçerek burada şeref defterini imzaladı. Bakan Yanık, daha sonra burada toplantıya katıldı. Bakan Yanık ve beraberindekiler daha sonra Elazığ Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Gazi Huzur Evine giderek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum müdürleri ve STK temsilcileri eşlik etti.