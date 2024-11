Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Türkiye olarak, bugün Gine’nin, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Gine KEK. 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu’na katıldı. Bakan Göktaş, 2019’daki 3. Dönem KEK toplantısından yaklaşık 5 yıl sonra iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği bu toplantının önemine dikkat çekti. 2 gün süren toplantılar, her şeyden önce iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyelere çıkarma kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, Gine Dışişleri ve Afrika Entegrasyon Bakanı Dr. Marissanda Kouyate, yapmış oldukları görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirme imkanı bulduklarını bildirdi. Afrika ülkeleri ile ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu Afrika vizyonu çerçevesinde siyasi, ekonomik, diplomatik ve kültürel iş birliği alanlarında önemli adımlar attığını belirten Göktaş, "Bugün, Türkiye’nin ’birlikte kazanma’ odaklı, insanı temel alan, eşitlikçi ve adil yaklaşımı, Afrika ülkeleri tarafından daha önce hiç karşılaşılmamış bir ilişkiyi çağırıyoruz. Kazan kazan ilişkisi çerçevesinde birlikte kazanalım ve güçlenelim, yürüyelim, daha ileriye birlikte gidelim anlayışıyla bu ilişkiyi sürdürmeye devam ediyoruz. Şu an itibariyle 44 ülkede bulunan büyükelçiliklerimiz, 31 ülkede görev yapan ticari müşavirliklerimiz ve DEİK tarafından kurulan 48 iş konseyimizle iş birliği alanlarımızı genişletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Afrika ülkeleriyle olan ticari ilişkilerinin, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerini temel alarak ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Göktaş, "Türkiye olarak, bugün Gine’nin, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Gine’yi, sadece önemli bir aktör olarak değil, aynı zamanda Afrika’nın yükselen değerinden, öne çıkan ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Yatırımlarımızla iki ülke arasındaki bağ, her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Bugün Gine’de yaşayan 300 vatandaşımız, Türkiye’de bulunan 825 Gineli kardeşimiz iki ülke arasında oluşan dostluk köprüsünün önemli parçası haline gelmiştir. Türkiye’nin köklü üniversitelerinde eğitim gören 693 Gineli öğrencinin geleceklerine katkıda bulunurken aynı zamanda ülkelerimizin yarınlarına güçlü bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfımızın Gine’nin başkenti Konakri’de bulunan okulları ve yurtlarıyla dost ve kardeş Gine’nin çocuklarını ve gençlerini destekleyerek ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim politikalarımızın yanı sıra Gine ile ticaret hacmimizi de her geçen gün daha da büyüttüklerini dile getiren Göktaş, "Bu kapsamda 2023 yılında Gine ile 163 milyon dolar değerinde ihracat ve 43 milyon dolar değerindeki ithalat ile ikili ticaret hacmimiz 206 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk dokuz ayında da devam eden yükseliş çizgisini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nitekim ikili ticaret hacmimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik bir artış kaydederek yaklaşık 182 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Müteahhitlik firmalarımız Gine’de bugüne kadar 220 milyon dolar tutarında 12 proje üstlendi. Bugün, Gine’de Konakri Limanı bir Türk firması tarafından işletiliyor. Şu ana kadar Türk firmalarının başarıyla gerçekleştirdiği projelerin verdiği güvenle yeni iş birliklerine açık olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Önümüzdeki dönemde Türk firmalarının başta madencilik olmak üzere enerji, turizm gibi alanlarda daha fazla yer alacağına inanıyorum. Bu rakamların, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini yansıtmadığı hususunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik her bir projeyi ve KEK Toplantısı’nda mutabık kalınan tüm hususları kararlılıkla takip edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın."

Bakan Göktaş, Gine ile dostluk temelinde, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda sağlayacak şekilde geliştirerek, yatırımlar ve müteahhitlik gibi alanlarda iş birliğimizi artırmayı hedeflerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda, 2019’da yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın yatırım alanında ikili iş birliğimizin hukuki temelini oluşturmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın gündeme alınarak müzakerelere başlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. İş birliklerimiz kapsamında son olarak, ailelerin korunması ve güçlendirilmesi, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların desteklenmesine dair tecrübelerimizi paylaşmanın iki ülke için de yararlı olacağına inanıyoruz. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik her bir projeyi ve KEK Toplantısı’nda mutabık kalınan tüm hususları kararlılıkla takip edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın."

Bugün uzmanların ekonomik, bilimsel ve teknik ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak amacıyla çeşitli alanlarda toplantılar gerçekleştirdiğini ifade eden Göktaş, "Ticaret, sanayi, tarım, balıkçılık ve taşımacılık gibi sektörler kapsamında görüşmeler yapıldı. Küçük ve orta boy işletmeler, iletişim, eğitim ve yükseköğretim konuları ele alındı. Yüksek Öğretim alanında bir anlaşma imzalanması planlamaktadır.

Tüm bu hususların yanı sıra bilimsel araştırmalar, kültür, turizm ve sağlık gibi alanlarda da iki ülke arasında iş birliği, tecrübe paylaşımı ve teknik yardımların genişletilmesi konularında mutabakata varıldı. Biraz sonra imzalayacağımız toplantı tutanağının iki ülke arasında kurulacak yeni projelere, yatırımlara ve iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. İki dost ülkenin birlikte atacağı her adım, sadece ülkelerimizin ekonomilerini değil, dostluğunu ve kardeşliğini de güçlendireceğine inanıyorum. Bugünkü toplantıları gerçekleştiren teknik heyetlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Türk topraklarında olmaktan onur duyduğunu belirten Gine Dışişleri ve Afrika Entegrasyon Bakanı Dr. Marissanda Kouyate, Türkiye’nin Gine’ye yönelik gerçekleştirdiği yatırımların gelecek için umut verici olduğunu kaydetti.