Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Göktaş ilk olarak Devrek ilçesine hareket etti. Devrek’te felaketin yaşandığı mahallelerde yetkililerden brifing alan Bakan Göktaş, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, yaşanan sıkıntıların takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, devlet olarak üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. Bakan Göktaş, selden zarar gören bazı iş yerlerini gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Göktaş, Devrek ilçesinin ardından Gökçebey ilçesini ziyaret etti, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin bilgi aldı.

Burada esnafla sohbet eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş geçmiş olsun dileklerinde bulundu.