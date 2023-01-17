Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2022 yılında binlerce aileyi ziyaret ederek, onların misafiri oldu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2022 yılında binlerce aileyi ziyaret ederek, onların misafiri oldu.

Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde 2022 yılı içerisinde 16 bin 695 hane ziyareti gerçekleştirerek, 34 bin 382 vatandaşa ulaştıklarını belirten Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “2017 yılında başlayan çerçevesinde, bu güne kadar 103 bin 935 hane ziyaret edilerek 281 bin 58 vatandaşımıza ulaştık. Bu ilimizin nüfusunun yüzde 45’i demektir.

Evde bakım desteği hizmetimiz ile 7 bin 533 vatandaşımıza 250 milyon TL destekte bulunduk. 7 Ailemiz, koruyucu ailelerimiz arasına katılarak 10 çocuğumuza sevgi ve şefkat ortamı sundu. Bu sene 47 koruyucu ailemizle 68 çocuğumuzun aile ortamında yetişmelerine destek olduk. Engellilerimizin kamusal hizmetlerden öncelikli olarak yararlandırılmaları amacıyla 1574 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı çıkardık. Engellilerimizin toplumsal yaşamda karşılaştıkları fiziksel engelleri kaldırmak için 84 alanda erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirdik. 235 engelli ve yaşlımızın özel bakım hizmetlerinden yararlandırılması sağlandı.

Sosyal ve Ekonomik Destek çerçevesinde bin 140 ailemize, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çocukları için 26 milyon TL’ye yakın destekte bulunduk.Çocuk Hakları Komitelerimize üye bin 501 çocuğumuzun okul eğitimlerinin yanında sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak 399 etkinlik gerçekleştirdik. İlimizde faaliyet gösteren 20 kreş ve gündüz bakımevine 71 denetim gerçekleştirdik.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde 48 bin 211 vatandaşımıza eğitim verilmiş, ilimizin görünür yerlerinde 216 farkındalık pankartı açılmış, 60 bin 670 vatandaşımıza bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır” dedi.

Çelik açıklamasının devamında, “Vatan uğruna canlarını feda eden kırmızı çizgimiz Aziz Şehitlerimizin değerli yakınlarına ve yaşadığımız toprakların nişaneleri olan kahraman gazilerimize 3 bin 138 defa ziyaret gerçekleştirilerek istekleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.

Yeni doğan yavrularımızın ailelerine destek olmak amacıyla doğum yardımı çerçevesinde 8 bin 718 vatandaşımıza 4,2 milyon TL destekte bulunulmuştur.

Aile Eğitim Programı ile 890 eğitim gerçekleştirerek 32 bin 682 vatandaşımıza bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ulusal Hane Ziyareti Programıyla sosyal hizmetlerimize ulaşamayan 29 bin 39 hanemize ziyaret gerçekleştirdik” diye konuştu.