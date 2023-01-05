Malatya’da eğitim alanında aile ve öğrencilere psikolojik sosyal destek veriliyor. “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde, aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi ve madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar başta olmak üzere ailelerin desteklenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Malatya’da eğitim alanında aile ve öğrencilere psikolojik sosyal destek veriliyor. “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde, aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi ve madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar başta olmak üzere ailelerin desteklenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Vali Hulusi Şahin’in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Eğitimci Ebru Şahin, birleştirilmiş sınıf okutan köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç alanlarını belirlemek, öğretmen ve öğrencilerle ortak etkinlikler yürütmek, onlara her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla köy okulları ziyaretlerine devam ediyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan “Aile Okulu Projesi” çalışmalarını inceleyen Eğitimci Ebru Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Darende İlçesinde bulunan Balaban Gökdere İlkokulu-Okulöncesi ile Ilıca İlkokulu-Okulöncesi ve Çınar İlkokulunu ziyaret eden Şahin, köy okulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı, öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye etti. Okul Müdürü ve öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Şahin, verilen eğitimlere katılıp ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Şahin’e ilçede yaptığı eğitim ziyaretlerinde, Darende Kaymakamı eşi Rabia Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi üyeleri eşlik etti.