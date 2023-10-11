Erzincan Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun organize ettiği 8 hafta süren Aile Seminerlerine katılım sağlayan katılımcılara belgeleri düzenlenen bir programla takdim edildi.

Programda Aile ve Dini Rehberlik Bürosundan sorumlu müftü yardımcısı Gülay Demirci, ailenin önemine dair kısa bilgiler verdi. ADRB koordinatörlerinden İl Vaizi Tuba Aktepe, yine aile birliğinin korunması ve prensipler konusunda bazı önemli ilkelere değindi.

Katılımcılara belgeleri, İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci ve İl Vaizi (ADRB Koordinatörü) Tuba Aktepe tarafından verildi.