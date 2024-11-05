Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin başkanlığında Aile Sağlığı Merkezlerinin sorumlu hekimleriyle toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin başkanlığında; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk ve yöneticilerin katılımlarıyla Erzincan’da hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin sorumlu hekimleriyle toplantı yapıldı.

Gerçekleşen toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, güncel konular üzerine istişarelerde bulunuldu.