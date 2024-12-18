Teşvik ödemeleri düşük kalan aile sağlığı hemşire ve ebeleri için yeni bir düzenleme yapılacak.

Sağlık-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci’yi ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” oldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yönetmeliğin olumlu maddelerinin olduğunu ancak mağduriyetlere neden olan maddelerinin de yer aldığını ifade ederek, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin taleplerini anlattı.

Ayrıca Doğan, Yönetmeliğe yönelik Sağlık-Sen’in hazırladığı raporu, "Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı” Sonuç Raporu ile Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Sonuç Raporu’nu Bakan Yardımcısı Birinci ile paylaştı. Özellikle aile sağlığı hemşire ve ebelerinin teşvik ödemelerinin düşük kaldığını söyleyen Doğan, bu konuda yeni bir düzenleme yapılması konusunu gündeme getirdi. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Birinci de aile sağlığı hemşire ve ebelerinin teşvik ödemelerini artıracak bir düzenleme üzerinde çalışacaklarını söyledi.

“HYP sadeleştirilmeli ve uygulanabilir hale gelmeli”

Hastalık Yönetimi Platformu’nun (HYP) sadeleştirilerek güncellenmesi ve iş yükünün azaltılarak, uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini kaydeden Doğan, yeni yönetmelik ile subjektif veriye dayalı hasta memnuniyet kriteri ile hedef nüfusun 6 ayda bir aile hekimine başvurmasını zorunlu kılan düzenlemelerin yeniden revize edilmesini de talep etti.

Doğan, vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Entegrelerde ihtiyaca göre nöbet tutulsun”

Öte yandan entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması gerektiğini de söyleyen Doğan, “Entegrelerde görev yapan aile hekimlerinin Tarama Takip Katsayısı diğer aile hekimliklerinde olduğu gibi 4 bin tavan nüfusa kadar etki etmelidir. İhtiyaç olmayan yerlerde aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini nöbete dahil etmek ihtiyacın üzerinde personelin nöbete kalmasına neden oluyor. Entegre ASM’lerde görev yapan hekimler ile hemşire ve ebeler ihtiyaç halinde nöbet tutmalılar” önerilerini sıraladı.

“Nöbet ücretlerini artıracak bir düzenleme yapılmalı”

Sağlık profesyonellerinin nöbet ücretlerinin olması gereken seviyelerin çok altında olduğuna da değinen Doğan, hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir düzenlemenin yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarının sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20’lik artıştan faydalanmadığını da hatırlatan Doğan, bu mağduriyetin de önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin sağlık alanında kaliteli hizmet sunumunun dünyaya örnek olduğunu belirten Doğan, Sağlık-Sen olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ise gündeme getirilen konularla ilgili bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Yönetimine ziyaretlerinden ve konulara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.