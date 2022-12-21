Konya’nın Derebucak ilçesinde “aile okulu” projesi ile ailelere eğitimler veriliyor.

Konya’nın Derebucak ilçesinde “aile okulu” projesi ile ailelere eğitimler veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2022’de başlatılan Aile Okulu Projesi Derebucak ilçesinde de hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde "sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite" başta olmak üzere 8 ana konuda eğitimler veriliyor. Aile Okulu Projesi; aile değerleri ve aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığının önlenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin, gençlerin ve çocukların desteklenmesine yönelik eğitimleri ele alıyor.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, Aile Okulu Projesinin tüm velilere verilmesi konusunda planlama ve çalışmaların hazırlandığı bu eğitimlerden faydalanmak isteyen ailelerin en yakın okula başvurabileceklerini söyledi.