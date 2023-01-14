Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından bireysel bir inisiyatif ile 15 ay önce başlatılan Aile Okulu seminerleri 111 defa yapılarak 3 binden fazla aileye ulaştı.

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından bireysel bir inisiyatif ile 15 ay önce başlatılan Aile Okulu seminerleri 111 defa yapılarak 3 binden fazla aileye ulaştı.

Seminerler de öğrencilerin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek, okul aile işbirliğini artırmak, meydana gelen öğrenme kayıplarını en aza indirmek, öğrencilerin farklı istek ve ihtiyaçlarını tespit edilmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen seminerlerde ayrıca aileler ile bu istek ve ihtiyaçları için çözüm yolları aranıyor, çocukların teknolojiyle olan bağını sağlıklı bir zemine oturtmak, aileyi ve ailenin çocuğa bakışını geliştirmek ve bunu eğitime kanalize edilmesinin hedeflendiği ‘Aile Okulu’ seminerlerinde ailelerin çocuklarıyla yaşadıkları birçok sorun da ele alındı.

111 defa seminer yaparak büyük bir başarıya imza atan Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, "Beni yetiştiren ülkeme vefa duygusuyla çıktığım bu yolda Aile Okulu seminerleri ile ülkeme hizmet etmek benim için büyük bir onur oldu. Seminerlere katılan ve destek olanlara minnettarım" dedi.