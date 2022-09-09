Yeni eğitim öğretim yılında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uyum eğitimi programı etkinlikleri çerçevesinde aile eğitiminde velilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uyum eğitimi programı etkinlikleri çerçevesinde aile eğitiminde velilerle bir araya geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 uyum eğitimi programı etkinlikleri çerçevesinde aile eğitiminde velilerle buluştu. Pamukkale Hasan-Veli Üğür Anaokulunda Aile Okulu Projesi çerçevesinde yapılan eğitimlere Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, yaptığı açıklamada; “Yeni eğitim-öğretim yılı uyum haftamıza devam ediyoruz. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfı öğrencileri olmak üzere yaklaşık 26 bin öğrencimiz ilk defa okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Bugün okulumuzda oryantasyon eğitimlerimizin yanı sıra değerli velilerimizle de birlikteyiz. Bu çerçevede geliştirilen Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kurs Programı ile çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için; sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, kazandırmak amaçlanmaktadır. Temmuz 2022 itibariyle başlayan bu proje çerçevesinde ilimizde 28 kurs açılmış olup, bu kurslara bin 55 kursiyer katılım göstermiştir. Denizli’de Aile Okulu Projesi ile açılacak kurslar için hedefimiz, aralık ayına kadar 11 bin kursiyere ulaşmaktır. Aile Okulu Projesi çerçevesinde velilere açılan kurslar eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde hafta içi ya da hafta sonu yüz yüze 44 saat olarak düzenleniyor”