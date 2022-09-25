Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 ilde pilot olarak başlatılan ve 81 ilde 1 milyon aileye ulaşma hedefiyle ilerleyen Aile Okulu Projesi’nden bugüne kadar 137 bin aile yararlandı.

Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 ilde pilot olarak başlatılan ve 81 ilde 1 milyon aileye ulaşma hedefiyle ilerleyen Aile Okulu Projesi’nden bugüne kadar 137 bin aile yararlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı yapılan ve ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklendiği Aile Okulu Projesi’nde 10 ana başlıkta 44 saatlik bir program uygulanıyor. Sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileler destekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının muhtemel risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını açıkladı.

Hedef 1 milyon aileye ulaşmak

12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı törenle 81 ile yaygınlaştırılan projede hedefin 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon aileye erişmek olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Aile Okulu Projesi’nde yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda ailelerimizi desteklemek ve ailelerimizi destekleyerek çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyle ilgili çok önemli bir hizmeti yaklaşık bin halk eğitimi merkezimiz üzerinden başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Bir ay gibi kısa sürede yaklaşık 137 bin aileye ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Özer, şunları kaydetti:

“İnşallah, bu eğitim süreçleri içinde gelen geri beslemelerle çok daha zengin ve sürekli güncellenen içerikle ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Böylece ailelerimiz çok daha güçlü, çok daha bilinçli bir şekilde süreçleri yönetebilme, özellikle aile içerisindeki iletişim ve çocukların madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılıkla ilgili çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip olmuş olacaklar. Özellikle kültürel değerler, ahlak değerleri, aile içindeki sosyal gelişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. Ailelerimizi ne kadar güçlü kılabilirsek eğitim sisteminin içinde olan çocuklarımız da o kadar destek mekanizmalarına sahip olmuş olacaklar. Çünkü eğitim sadece okul içinde gerçekleşen bir süreç değil. Okul dışı faktörleri ve özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç.”

Bakan Özer, ’Aile Okulu Projesi’ ile sadece aileleri desteklemekle kalmayacaklarını, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesini artırmada da çok önemli mesafeye erişmiş olacaklarını belirtti.