Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Aile Okulu Projesi’ Sivas’ta da velilerin büyük ilgisini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Aile Okulu Projesi’ Sivas’ta da velilerin büyük ilgisini gördü.

Sivas’ta İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan veliler, aile içi iletişimlerinin artması ile birlikte daha huzurlu bir ev ortamına kavuştuklarını ve bu durumun çocuklarının başarısına da olumlu yansıdığını dile getiriyor. Özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konu başlıklarında gerçekleştiriliyor. Program çerçevesinde ailelere, çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında da eğitimler veriliyor.

9 bin 7 veli katılım sağladı

Proje çerçevesinde ilk etapta öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede gerçekleştirilen eğitimlere katılan 8 öğretmen, aile okulu formatör öğretmeni olarak belgelerini aldı. Bu öğretmenler ise il genelinde 703 öğretmene aile okulu eğitici eğitimi verdi. Eğitici eğitimlerini tamamlayan öğretmenler vasıtasıyla ise eylül ayından 18 Aralık 2022 tarihine kadar 277 kurs açıldı. Kurslara 6 bin 839’u kadın, 2 bin 168’i erkek olmak üzere toplam 9 bin 7 veli katılım sağladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, başvurularını okul ve halk eğitimi merkezlerine yapabiliyor.

“Hedefimiz bütün velilerimize ulaşmak”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek projenin çok değerli olduğunu ve hedeflerinin bütün velilere ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Bu projenin çok faydalı olacağına inanıyorum ve karşılığını almaya başladığını da görmek bizleri mutlu ediyor. İlimizde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bütün velilerimize ulaşmak. Aile Okulu Projesi’ni hayata geçiren ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sözlerimle güç verdiğimi anladım"

Öğrenci velisi Havva Çetin, Aile Okulu Projesi çerçevesinde katıldığı eğitimlerle birlikte çocukları ile daha iyi iletişim kurduğunu ve kendini daha iyi ifade edebildiğini belirterek, "Aile eğitimine katılmadan önce nasıl olacağını çok iyi bilmiyordum ama katıldıktan sonra çok faydasını gördüm. Sözlerimizin etki gücünü anladık. Önce kendimizi düzelttiğimiz zaman çocuklarımıza nasıl faydalı olacağımızı anladık ve bunun etkilerini görmeye başladık. Eğitime katıldıktan sonra çocuklarımı daha iyi anlamaya başladım. Kendimi geliştirdiğim zaman çocuklarıma daha çok faydam olduğunu, onlara sözlerimle güç verdiğimi anladım. Aile eğitiminin her açıdan faydasını görüyorum. İletişimlerde yaşadığım sorunların hep karşı taraftan kaynaklandığını düşünüyordum ama buraya katıldıktan sonra aslında iletişimde kendimin ne kadar etkili olduğumu benden de kaynaklanabildiğini öğrendim ve kendimi geliştirmeye çaba harcıyorum.” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı iletişim başarıyı attırıyor”

Öğrenci velisi Tuba Göktaş ise eğitimlerle birlikte çocuğuyla daha iyi bir iletişim kurmaya başladığını, bu durumun çocuğun başarısına da yansıdığını ifade ederek, "Bu eğitimlere katılırken çocuklarıma daha farklı nasıl yardımcı olabilirim ve bu yolda nasıl beraber ilerleyebiliriz düşüncesi ile katıldım. Bu eğitime katıldıktan sonra ben çocuğumu daha iyi anlamaya başladım, o beni daha iyi anlamaya başladı. Aslında çocuğumda gördüğüm davranışların kökeninde benim yattığımı fark ettim. Benim içim önemli bir dönüşüm oldu. Çocuğumla sağlıklı bir iletişim kurduktan sonra başarısının arttığını fark ettim. Bu eğitimi bizlere sunan Millî Eğitim Bakanlığına, Rahime hocamıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.