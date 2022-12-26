Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Aile Okulu Projesi” Palandöken’de de özellikle annelerin büyük ilgisini görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Aile Okulu Projesi” Palandöken’de de özellikle annelerin büyük ilgisini görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen Aile Okulu Eğitimlerine özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiği görülüyor.

Aile değerleri, aile içi iletişim, aile bilinci, madde bağımlılığını önleme ve sosyal psikolojik ve duygusal gelişim gibi konu başlıklarında gerçekleştiriyor.

Program çerçevesinde ailelere toplam 3 bin veliye birebir, yüz yüze, sunu destekli eğitimler verildi. Eğitimler verilmeden önce “Eğitici Öğretmen” kursuyla 150’ye yakın öğretmen eğitimden geçirildi. Aileler bu kursların faydalarını anlatırken “Çocuğumla sağlıklı iletişim kurunca huzurumuzun ve başarısının da arttığını fark ettim, sevgimi nasıl aktarabileceğimi öğrendim, benim için de ayrıca önemli katkıları oldu” dediler.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar’ın işbirliği ile yapılan eğitimin verimliği geçtiğini belirterek, “Asıl eğitim ailede başlıyor şiarıyla her bir velimize ulaşıncaya kadar tüm eğitimlerimizi titizlikle devam ettirecek, bütün velilerimizi bu eğitimlerden istifade ettireceğiz. Bu çok değerli proje için Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.