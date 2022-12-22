Milli Eğitim Bakanlığının “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” sloganıyla hayata geçirdiği “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 35 bin 760 aileye ulaşıldı. Hedefin ise 50 bin aileye ulaşmak olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” sloganıyla hayata geçirdiği “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 35 bin 760 aileye ulaşıldı. Hedefin ise 50 bin aileye ulaşmak olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde İzmir’de bin 450 kurs açıldı. Ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlar yer aldığı “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde 35 bin 760 aileye ulaşıldığı, hedefin ise 50 bin aileye ulaşmak olduğu belirtildi.