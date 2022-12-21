Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde Erzurum Aziziye ilçesinde ki okullarda velilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde Erzurum Aziziye ilçesinde ki okullarda velilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duyusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projede eğitimlere şimdiye kadar 32 kurs merkezinde 978 veli katıldı. Söz konusu eğitimler aralıksız okullarda yıl sonuna kadar devam edeceği ve bütün velilere ulaşacağı belirtildi.

8 başlıkta 44 saat eğitim alıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Aile Okulu Projesi ile gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlanıyor, Bu çerçevede projeyle ailelere ’’sosyal ve duyusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite’’ olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim veriliyor.

Ayrıca proje başlıklarına ’’çevre ve iklim değişikliği, ilk yardım ve trafik öğreniyorum’’ olmak üzere üç konunun daha eklenmesi planlanıyor. Proje bağlamında ilk önce her okuldan belirlenen öğretmenlere eğitici eğitimi verilirken bu öğretmenler de aldıkları eğitimler çerçevesinde velilere eğitim veriyor.