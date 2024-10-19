İnegöl Belediyesi ile AHİD iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Aile Okulu eğitimleri, Cuma akşamı gerçekleştirilen Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal’ın “Siyonizm Kıskacında Aile” semineriyle başladı.

İnegöl Belediyesi ve Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen 8 haftalık Aile Okulu eğitimleri Cuma akşamı başladı. 06 Aralık tarihine kadar her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak seminerlerin ilkinde, ilçe halkının da yoğun ilgisiyle katılımcılar adeta salona sığmadı. Her hafta farklı konu ve konukların yer alacağı Aile Okulu eğitimlerinin başlangıcı, Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal’ın “Siyonizm Kıskacında Aile” semineriyle yapıldı.

Seminere vatandaşların yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlara hitaben konuşma yapan Emin Dündar, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen, çok kıymetli seminerlerin ve hocaların yer aldığı 8 haftalık eğitimlerin bu akşam itibariyle başladığını duyurdu.

Dündar, programlara tüm İnegöl halkını davet etti. Sonrasında ise kürsüye çıkan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, programların hayırlı olmasını dileyerek tüm vatandaşlara davette bulundu.

Konuşmaların ardından Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal kürsüye çıktı. Yaklaşık 1 saatlik anlatımlarında aile kurumunun öneminden anne baba olma ve çocuk yetiştirmeye pek çok konuda bilgiler verdi. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Dr. Abdülaziz Kıranşal’a gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.