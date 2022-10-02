Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen vatandaşlar, belediye yetkililerinden mezarlıkta bir gece bekçisi görevlendirilmesinin yanı sıra güvenlik kameraları takılmasını istedi.

Şehir kabristanlığındaki yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapıların çalınmasına tepki gösteren 56 yaşındaki mermer ustası Mehmet Taşdemir, “Kapıların çalındığını duyduğumuzda duruma inanamadık. Fakat gelip baktığımızda bazı kapıların yerinde olmadığını gördük” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan şehir kabristanlığında özellikle aile mezarlarının girişine konulan demir kapılar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hava karardıktan sonra kabristanlığa gelen şüpheli ya da şüpheliler menteşelerinden çıkarttıkları kapıları alıp kayıplara karışırken, yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlar kapıların yerinde olmadığını görünce durumu mezarlık müdürlüğüne bildirdi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde şehir kabristanlığına dadanan hırsızlar, yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapıları çaldı. Gördükleri karşısında şoke olan vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde mezarlıkta güvenlik tedbiri alınmasını istedi.

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