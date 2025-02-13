Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesinde “Aile İletişim Atölyeleri” faaliyete geçiriliyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıyor.

2025 yılı boyunca Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinde (SODAM) sağlıklı ve bilinçli aile ilişkilerinin teşvik edilmesi amacıyla Aile İletişim Atölyeleri hayata geçirilecek. Bu yıl itibarıyla 76 ilde 550 merkezle hizmet sunan ADEM ve 27 ilde faaliyet gösteren 90 SODAM aracılığıyla kurulacak Aile İletişim Atölyelerinde bireylerin aile içerisinde etkili iletişim becerileri kazanması, aile içi bağların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor.

Atölyeler kapsamında uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde aile içi iletişim, empati, problem çözme, stres yönetimi ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda seminerler, eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, atölye çalışmalarında interaktif yöntemlerle kendilerini ifade etme ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı bulacak.

Bu atölyeler aracılığıyla, ailelerin sosyal ve psikolojik olarak daha güçlü hale gelmesi ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun her yönden desteklenerek güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık bu kapsamda aile kurumunu sosyal politikaların merkezine alarak güçlendirmeyi hedefliyor.