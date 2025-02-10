Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde eğitimci yazar Şule Taşkıran Kal, 11 Şubat Salı günü OSM’de ailede din eğitiminin kodlarını ebeveynlerle paylaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi, birbirinden faydalı ve eğitici programlarla sürüyor. Takvimin bekleyen son etkinliği de özellikle ailelerin en çok merak ettiği konulara ışık tutacak. "Ailede Din Eğitimi" konferansı, 11 Şubat Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) aileleri konuk edecek. Eğitimci yazar Şule Taşkıran Kala, konuşmacı olarak katılacağı programda ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim yöntemlerini ve dini eğitimlerde izlenmesi gereken metodları anlatacak.