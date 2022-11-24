Denizli’nin Çameli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Prof. Dr. Türkan Erdoğan, “Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi düzenlendi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Prof. Dr. Türkan Erdoğan, “Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi düzenlendi.

Denizli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediye Başkanlığı ve Çameli Meslek Yüksekokulu (MYO) iş birliği ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Prof. Dr. Türkan Erdoğan’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla “Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi düzenlendi. Çameli MYO Konferans Salonunda yapılan eğitime, Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır, daire amirleri, mahalle muhtarları, MYO personeli, öğrenciler ve Çameli halkı katıldı.

PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkan Erdoğan’ın gerçekleştirdiği eğitimde, aile içi şiddetin ana sebebinin iletişim eksikliğinden kaynaklandığını, iletişim kuramayan aile bireyleri arasındaki küçük bir problemin zamanla şiddete dönüştüğünü ve ebeveynlerini rol model olarak alan çocuklarında bu bağlam da şiddete meyilli olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Erdoğan ayrıca şiddetin oluşmasını önleyecek çalışmaların birey düzeyinde yapılacak bilinçlendirme ve iletişim kurma eğitimleriyle azaltılabileceği veya bireysel şiddetin önlenebileceğini dile getirdi.

Etkinlik, Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakır’ın Prof. Dr. Türkan Erdoğan’a hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.