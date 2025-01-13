Aydın’ın İncirliova ilçesinde aile içi yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ö.C.K, ablasının eşi E.Ç ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ö.C.K, eline aldığı bıçak ile eniştesine saldırırken araya giren ablası A.Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde A. Ç’yi sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ablasını kanlar içerisinde bırakan genç, polise teslim oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.