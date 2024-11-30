Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

4 gün süren eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine katılan Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Daire Başkanı Uzm. Dr. Tuğba Güler Sönmez, aile hekimliği alanında bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, eğitim programlarının önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, “Başta Daire Başbakanımız Uzman Doktor Tuğba Güler Sönmez olmak üzere eğitim organizasyonunda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, katkı sağlayan eğitmenlere ve programa katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür ederim” diyerek eğitim sürecin önemine değindi.