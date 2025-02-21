Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile birlikte vatandaşlar adres değişikliği yaptığı takdirde 30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği yapmazsa yeni ikametgahına göre en yakın v en uygun aile hekimine kaydı otomatik olarak alınacak. Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanacak. Sağlık hizmet planlamasına uygun olacak şekilde özellikle nüfus yoğunluğu olan yerlerde otomatik olarak kişilerin aile hekimi kayıt değişikliği yapılacak ve bu birimlerde görev yapan aile hekimlerine ataması gerçekleştirilecek. Aile hekimi başına düşen nüfusun azalması ile hekim hasta ilişkisinin daha etkin şekilde kurulması, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm aile hekimliği hizmetleri için hastaya daha fazla zaman ayrılması ile aile hekimliği hizmetlerinin kalitesi artması hedefleniyor. Aynı zamanda aile hekimi değişikliği durumunda aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının asgari ve azami seviyeleri belirlenerek aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları açısından ve vatandaşların da hizmete erişimleri açısından herhangi bir mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor. Aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay olan sınırlama süresi ise 1 aya indirilecek.



7-24 ve ulaşılabilir sağlık hizmeti hedefleniyor

Yapılan değişiklik ile birlikte acil sağlık hizmetleri, adli işlemler, defin ruhsatı gibi hizmetler entegre sağlık merkezlerinde daha düzenli ve etkin bir şekilde sunulacak. 7-24 hizmet sunulan bu merkezlerde vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca, aile hekimliği birimlerinin yer aldığı ilçe devlet hastaneleri için esneklik sağlanarak aile sağlığı merkezlerinin ilçe merkezlerinde de konumlanmasına imkan tanınacak. Yeni yönetmelikle birlikte, aile sağlığı merkezlerinin açılması ve ruhsatlandırılması süreci hızlandırılacak. Ayrıca, aile sağlığı merkezleri artık apartman gibi yaşam alanları içinde de açılabilecek. Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken aile sağlığı merkezleri için de çözümler sunularak vatandaşların mağduriyeti önlenecek.



Aile hekimliği uzmanlarına öncelik

Aile hekimliği uzmanlarının aile sağlığı merkezlerine geçişleri hızlandırılacak. Artık aile hekimliği uzmanları, boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, aile hekimliği uzmanlarının sayısında ciddi bir artış hedeflenecek. Böylece vatandaşlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzman doktorlarla daha fazla karşılaşacak ve sağlık hizmetlerine güven artması amaçlanacak.

Kaynak: İHA