Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne ilişkin itirazlarını, iş bırakarak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığına duyurmaya çalışan Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği 'Çok Çalışana Daha İyi Ücret' başlıklı sunumuna da tepki gösterdiANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın Çok Çalışana Daha İyi Ücret başlıklı sunumunun bir aldatmaca olduğunu dile getiren Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, “Daha iyi ücret değil, aksine gelirlerden kesintiler var” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Dr. Hacı Yusuf Eryazgan “Yayınladığınız ve il sağlık müdürlerine giden sunuma göre, azami nüfusun 4 binden 3 bin 500'e indirilmesi ile tüm ülke genelinde aylık 798,851 milyon TL'lik geliri kesiyorsunuz. Aylık 5 milyar 176 bin TL'lik geliri başvurmayan hastadan dolayı kesiyorsunuz. Yabancı uyruklu ve yurtdışında olan nüfus için 500 bin TL'lik kesinti öngörmüşsünüz. Yapılamayacak tarama ve takip üzerinden 2 milyar 972 milyon TL'lik kesinti yapılacağını kabul etmişsiniz” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, yıllık sağlık merkezi başvuru sayısını yedinin altında tutma hedefini aile hekimlerine yüklemesinin, adaletsizlik ve sorumluluktan kaçma örneği olduğuna işaret eden Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, Almanya’da dahi vatandaşların sağlık merkezlerine yıllık başvuru sayısının 9 olduğunu söyledi. Dr. Eryazgan “Bu sayı halen Türkiye'de on ikiye yaklaşmışken, hedefi 7'ye çekip gerçekleşmeyince sorumluluğu aile hekimlerine yıkmak, gerçeklerle bağdaşmayan bir tutumdur. Bakanlıklar arasında hedeflerini tutturabilen birim neredeyse yokken, sağlık hizmetlerinde böylesine iddialı ve sahadan kopuk bir hedef koymak, gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır” diye konuştu.

Maliye ve ekonomi bakanlıklarının enflasyon hedeflerini tutturamadığını, eğitim alanında belirlenen hedeflere ulaşılamadığını hatırlatan Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, aile hekimlerinin kontrolü dışında olan sağlık hizmeti başvurularından sorumlu tutulmasının akıl ve vicdanla bağdaşmadığını ifade etti.

ANAYASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

Dr. Eryazgan “Aile hekimlerine yönelik bu hedefin başarısızlığını sorgulamak yerine, hizmete erişimi artıracak, sağlık altyapısını güçlendirecek ve başvuru sayısını gerçekten düşürmeye yönelik politikalar geliştirmek, toplumsal sağlığın yararına olacaktır. Gerçekçi ve uygulanabilir hedefler koymak, kamu yönetiminin temel sorumluluğudur; bu sorumluluğu meslek gruplarına yüklemek ise hem etik dışı hem de işleyişi sekteye uğratıcı bir yaklaşımdır” dedi.

Bu yaklaşım ve aldatmacayı kabul etmeyeceklerini ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr Hacı Yusuf Eryazgan bu konuda anayasal sendikal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı.