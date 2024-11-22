Aile Hekimleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinden sonra bu defa da Aile Hekimliği Tarama Takip Kılavuzu ile aile hekimlerine zulmediliyor. Aile hekimlerinin ayda 300 hastaya tarama takip yapabilmesi için, muayene ve veri girişinin 1,5 dakikada yapılması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Tarama Takip Kılavuzu yayınlandı.

Yayınlanan kılavuzda yer alan kriterlerin hiçbir hastanın derdine derman olmayacağını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, bakanlığın amacının sağlıkta sorun çözmek değil, veri toplamak olduğunu söyledi.

Yeni Aile Hekimliği ve Sözleşme Yönetmeliği ile aile hekimleri, sağlık çalışanları, ebelere yönelik zulmün bitmediğini ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, yönetmeliğe bağlı olarak yayınlanan Aile Hekimliği Tarama Takip Kılavuzunun da sektöre hiçbir yarar sağlamadığını ifade etti.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan bu kılavuza göre; ortalama 3 bin hastası olan bir aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının gebe izleme, bebek izleme, çocuk izleme, aşı dışında ayda 300 hastaya tarama takip yapmasının tek yolunun her hastanın muayene ve veri girişinin 1.5 dakikada yapılması olduğunu söyledi.

2. BASAMAK ENTEGRASYONU OLMAYAN TAKİP İŞE YARAMAZ!

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Tabi tarama takibe gelirlerse, hasta zorunlu değil sonuçta. Ayrıca kronik hastalık takibinde yayınlanan hiçbir kılavuzda ikinci basamak ile entegrasyon yok. 5 yıldır olduğu gibi amaç sadece veri toplamak. Halbuki Birlik Dayanışma Sendikası hastalık yönetim platformu olarak, daha ilk günden itibaren 2.basamak entegrasyonu olmadan tarama takibi yapmanın yararının olmayacağını ifade etmiştik. Bir Web sitesine sadece veri girmek adına yapılan bu taramada, 1,5 dakikalık sürede muayane olan vatandaşın derdini aktaramayacağını aylar öncesinden belirtmiştik. Sağlık Bakanlığının bütün bu yanlışları görmezden gelerek, vatandaşı yanlış bilgilendirmesini de asla kabul etmiyoruz.” diye konuştu.