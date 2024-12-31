Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyonu hayata geçiriyor.

Uzman Aile Hekimi Doktor Sevda Aslan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devreye girecek bu uygulamanın, aile hekimleri hastalarına daha etkin bir hizmet sunacaklarını söyledi.

Yeni sistem sayesinde Aile Hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin hastanelerle dijital ortamda entegre olacağını belirten Dr. Aslan, "Aile hekimleri; röntgen, mamografi, yeni doğan ve kalça ultrasonu gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gitmeden, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle bu tetkikleri çektirebilecek ve sonuçları doğrudan aile hekimlerinin sistemlerine yansıyacak" dedi.

Ayrıca, aile hekimlerinin, hastaların MHRS üzerinden hastanelerdeki uygun kontenjanlardan randevu almasını sağlayabileceğine değinen Dr. Aslan, "Bu sayede hastaların hastaneye gitmeden muayene ve tetkiklerini kolayca yaptırması mümkün olacak. Entegre sistem, ikinci ve üçüncü basamaktaki sağlık profesyonellerinin, aile hekimlerinin bilgi notlarıyla hastalara daha etkin tedavi sunmasını da mümkün kılacak. Bu dijital entegrasyonun, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına ve hasta memnuniyetini sağlayacağına dikkat çekti. Bu uygulama ile sağlık hizmetleri arasındaki iletişim güçlenecek ve vatandaşlar için büyük kolaylıklar sağlanacak” diye konuştu.