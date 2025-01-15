Eskişehir Şehir Hastanesi aile hekimleri ile hastanelerde görev yapan uzman hekimler, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Etkinlikte, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki iş birliği ve entegrasyonun artırılmasına yönelik öneriler ele alındı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı - Üreten Sağlık” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinildi. Yanı sıra İl Sağlık Müdürü Bildirici, 1 Ocak tarihinde uygulamaya alınan dijital entegrasyon sisteminin getirdiği yenilikler hakkında da bilgiler verdi.

Yeni sistemin sağlık hizmetlerinde etkinlik, kesintisizlik ve sürdürülebilirlik sağlayacağını belirten Bildirici, şunları aktardı:

"Aile hekimlerinin rolleri genişletildi. Artık aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kontenjanlar oluşturabilecek. Kayıtlı hastalar için aile hekimleri, kullandıkları sistem üzerinden ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından laboratuvar tetkiklerini talep edebilecek. Sonuçlar, doğrudan aile hekiminin ekranına düşerek muayene sürecini hızlandıracak. Sağlıklı Hayat Merkezleri de daha erişilebilir oldu. Hekimler, hastalarını MHRS üzerinden danışmanlık hizmeti almak üzere bu merkezlere yönlendirebilecek ve bilgilendirme notları düzenleyebilecek."