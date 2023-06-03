Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenecek olan ’Aile Hekimleri Günleri’ 10 Haziran’da başlayacak.

Kayseri’de bulunan bir otelde 10 Haziran’da başlayacak olan Aile Hekimleri Günleri’nde hekimler; uzman oldukları konular hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Travma, kaşıntılı hastalıklar, mantar hastalıkları ve tedavileri, alerji, döküntülü hastalıklar, uyuz, stres bozukluğu, bel ağrısı gibi konularda bilgilerin verileceği Aile Hekimleri Günleri 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.