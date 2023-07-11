Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile hekimi hayatını kaybetti.

Oltu-Göle Karayolu’nun 9’uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Burhan Akyüz yönetimindeki 25 ABH 828 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla attı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Burhan Akyüz yaralanırken, eşi aile hekimi Doktor Sena Akyüz hayatını kaybetti. Sabah saat 08.30 sıralarında Şenkaya’da aile hekimliği yapan eşini mesaiye götüren Burhan Akyüz, Güzelsu köyü önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla attı. Kaza sonrası yalanan sürücü Burhan Akyüz ve eşi Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesini Acil Polikliniğine kaldırıldı. Doktor arkadaşlarının yaklaşık bir saat boyunca müdahalelerine rağmen Sena Akyüz hayatını kaybetti. Kazada eşi yaralanan Burhan Akyüz’ün ise tedavisine devam ediliyor.