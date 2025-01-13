Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’lerde "Ergen Anne-Babası Olmak" ve "Sınırlar/Hayır Diyebilmek" seminerleriyle ailelere çocuklarıyla doğru iletişimi nasıl kurabilecekleri anlatıldı, kurulacak ilişkiler konusunda önemli tavsiyeler verildi.

Her yaştan çocukların, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitim gördüğü eğitimler gördüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) yetişkinlere ve ailelere yönelik bilgilendirici, eğitici programlar gerçekleşiyor. Bu çerçevede son olarak, yetişkinlere yönelik “Ergen Anne-Babası olmak” ve “Sınırlar/Hayır Diyebilmek” adlı seminerler Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM’ler de gerçekleştirildi. Albayrak, “Fiziksel ve duygusal olarak birçok değişimin yaşandığı 13-19 yaş, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Çocuklarınız bu dönemde değişiyor ve kendilerini keşfetmeye çalışıyor. Beyinleri ve vücutları geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bu dönemde yapabileceğiniz en doğru şey, onu gerçekten tanımaya çalışmak ve onunla ilişki kurmaya gönüllü olmaktır” dedi.

“Ergenlerin en önemli ihtiyaçlarından biri, ciddiye alınmaktır”

Albayrak, “Ergenlerin en önemli ihtiyaçlarından biri, ciddiye alınmaktır. Onları ciddiye almayan ebeveynler ile yeterli duygusal iletişimi kuramazlar. Onlarla ne kadar iş birliği yapar, onların da bir birey olduğunu kabul ederseniz sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi ortaya çıkarmış olursunuz. Siz farkında olmasanız bile, çocuklarınız sizi dikkatli bir şekilde sürekli gözlemler. Hayata bakış açınız, sorun çözme şekliniz, onlara fikirler verir ve yeni öğrenme kapıları açar. Bu etkinizi göz ardı etmemelisiniz. Ne olursa olsun aynı takımdasınız” diye konuştu.

“Sınırlar duvar değildir”

Albayrak ‘çizilecek sınırlar’ konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, “Sınırlarımızın keskinliğini biz belirler, istediğimiz zaman da biz değiştirebiliriz. Sınırlar duvar değildir. Önemli olan, sınırların geçişe izin verecek kadar saydam, ancak tehlikeleri uzak tutacak kadar sağlam olmasıdır. Hayır diyebilmek sınır oluşturmanın önemli bir parçasıdır. ‘Sizin kim olduğunuz, istekleriniz, istemedikleriniz, beklentileriniz, ihtiyaçlarınız, tüm bunlara ve kendinize verdiğiniz değer “hayır” demeniz ile belirginleşir” şeklinde konuştu.