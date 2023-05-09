“Türkiye’de Aile Çiftçiliğinin Geleceğine Bakış Çalıştayı”nın üçüncüsü Samsun’da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ortaklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürütülen ‘Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği On Yılı (2019-2028) Projesi’ çerçevesinde ‘Türkiye’de Aile Çiftçiliğinin Geleceğine Bakış Çalıştayı’ Samsun’da düzenlendi.

Türkiye’de aile çiftçiliğinin mevcut durumunu ve temel dinamiklerini incelemek üzere ‘Türkiye’de Aile Çiftçiliğinin Geleceğine İlişkin Bir Perspektif Çalışması’ yürütülüyor. Çalışma kapsamında hazırlanacak ana rapora temel oluşturmak üzere dört yerel çalıştay ve bir ulusal çalıştay organize edildi. Bu çerçevede, Nevşehir ve Erzurum’da gerçekleştirilen yerel çalıştayların üçüncüsü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Karantina Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, FAO Sorumlusu Rıdvan Kurtipek, Tarım ve Orman Bakanlığı, AKÇAM, FAO ve diğer kurum kuruluş temsilcileri, konuyla ilgili akademisyenler, üretici örgütleri ve çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açılış konuşmasında küçük ölçekli aile işletmelerinin; üretim, istihdam ve oluşturdukları katma değer açısından ekonomilerin temel taşları olarak kabul edildiğini, aile çiftçiliğinin yapısı ne kadar güçlendirilirse tarımsal, ekonomik ve toplumsal yapının da o derece güçlü olacağını vurguladı.

Çalıştaylara katılan tarım ve kırsal kalkınma alanının kilit paydaşları da aile çiftçiliğine ilişkin temel eğilimleri tartıştı ve çözüm önerileri geliştirdi.

Sonuncusu Antalya’da gerçekleşecek olan yerel çalıştayların ardından, nihai olarak 21 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak ulusal çalıştaydan elde edilen sonuçlar, hazırlanacak “Türkiye’de Aile Çiftçiliğinin Geleceğine İlişkin Bir Perspektif Çalışması" başlıklı rapora ışık tutacak.