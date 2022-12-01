Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkizdere ilçesinde Belediye tarafından tahsis edilen yeni yerine taşınarak ürettikleri eşyaları halka satışa başladı.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkizdere ilçesinde Belediye tarafından tahsis edilen yeni yerine taşınarak ürettikleri eşyaları halka satışa başladı.

İkizdere Belediye Başkanlığının destekleri ile Belediye tarafından yapılan Yöresel Ürünlerin pazarlanıp satılacağı Yöresel Pazar ve Dinlenme alanında yapılan işyerlerinden bir tanesi Kooperatife tahsis edildi. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zeynep Albayrak ile Başkan Yardımcısı Mihriban Tevetoğlu, "Başkanımızın tahsis ettiği satış yerimizde arkadaşların ürettiği eşyaları hediyelikler olarak satışa arz etmeye başladık. Kadının üreterek ekonomiye katkısı çok önemlidir, çalışmalarımızı her geçen gün severek arttırıyoruz" dediler.

Çalışmalar hakkında konuşan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise "Yaptırdığımız Yöresel Pazar ve Dinlenme alanında yöreye has ahşap işyerlerinden bir tanesini Kadınlarımıza ayırdık. Kooperatifimizin ürettiği ürünleri satmada bizlerde yardımcı olmak istiyoruz. Üretime katkı çok önemlidir. Elimizden gelen yardım ve katkıyı kadınlarımızın çalışmasında göstereceğiz’’ şeklinde konuştu.