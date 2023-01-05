Türkiye’nin en büyük nakliyat firmalarından birinin kurucusu olan İzmirli hayırsever merhum Doğan Turhan adına verilen eğitim bursu, 8 yılda 78 gencin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Turhan Ailesi tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerine verilen burs fırsatından faydalanan gençler, üniversite eğitimlerini rahatlıkla tamamlamayarak hayallerine ulaştı. Doğan Turhan’ın oğlu Engin Turhan, ‘Lojistik Operasyonlarının Yönetimi’ dersine katılarak hem bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı hem de gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Türkiye’nin en büyük nakliyat firmalarından birinin kurucusu olan İzmirli hayırsever merhum Doğan Turhan adına verilen eğitim bursu, 8 yılda 78 gencin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Turhan Ailesi tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerine verilen burs fırsatından faydalanan gençler, üniversite eğitimlerini rahatlıkla tamamlamayarak hayallerine ulaştı. Doğan Turhan’ın oğlu Engin Turhan, ‘Lojistik Operasyonlarının Yönetimi’ dersine katılarak hem bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı hem de gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Evden eve nakliyat sektöründe Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birini kuran ve 78 yıllık ömrüne birçok başarı sığdıran Doğan Turhan, 2014 yılının ocak ayında vefat etti. Türkiye’nin lojistik alanında gelişmesine önemli katkılar sağlayan Doğan Turhan’ın vefatı üzerine, eşi Berrin Turhan ile oğulları Engin ve Ersin Turhan, merhum Doğan Turhan’ın adını yaşatmak için harekete geçti. Doğan Turhan adına burs vererek öğrencilerin hayatlarına dokunmaya karar veren aile, İEÜ İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi öğrencilerine destek olmaya başladı. Turhan Ailesi, 2020 yılında da Berrin Turhan’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babalarını kaybeden Engin ve Ersin Turhan, burs seferberliğini sürdürerek şimdiye kadar tam 78 öğrenciye destek sağladı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Engin Turhan, davet üzerine İEÜ’ye gelerek öğrencilerle ‘Lojistik Operasyonlarının Yönetimi’ dersinde bir araya geldi. İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu’nun dersine konuk olan Turhan, aralarında burs verdiği öğrencilerin de olduğu derste sektörel bilgileri gençlerle paylaştı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve akademisyenler de Turhan ile yakından ilgilendi, önümüzdeki dönemde sürdürülecek burs çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“Çok güzel bir duygu”

Derste gençlerle bir araya gelmekten hem mutluluk hem de heyecan duyduğunu söyleyen Turhan, ilk fırsatta yeniden üniversiteye geleceğini vurguladı. Turhan, “Babam, eğitime çok önem veren ve gençlerle her daim yakından ilgilenen bir insandı. Ailecek çok düşündük ve onun adını yaşatmak için en iyi yolun burs vermek olacağına karar verdik. İyi ki de böyle yapmışız. Babamı 78 yaşında kaybettik. Babamın vefatından sonra 8 yıl içinde burs verdiğimiz öğrenci sayısı da 78’e ulaşmış. İlk burs verdiğimiz öğrencilerimizi hatırlıyorum. O gün biz de çok heyecanlıydık. Şu anda mezun oldular ve önemli firmalarda çalışma hayatlarını sürdürüyorlar. Burs desteği sağladığımız öğrencilerimizle iletişimimiz sürüyor, özel günlerde görüşüyoruz. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Burslarımız bu kadarla sınırlı kalmayacak. Gençlerimize destek olmaya, onların hayatlarına dokunarak eğitim yolculuklarının önünü açmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu imkanı çok iyi değerlendirdiler”

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci ise “Merhum Doğan Turhan adına verilen burs, bugüne kadar birçok öğrencimizin yaşamını kolaylaştırdı. Bölüm olarak Turhan Ailesi’nin desteğini her daim yanımızda görmek, sadece burs olarak değil her konuda onların yanımızda olduğunu bilmek, bizim için büyük şans. Bugüne kadar burs alan birçok öğrencimiz, kendilerine sağlanan bu imkanı çok iyi değerlendirdi. Birçok başarı hikayesine imza attı. İnanıyorum ki, şu anda üniversitemizde okuyan gençlerimiz de mezun olduktan sonra yeni başarı hikayelerine imza atacak. Turhan Ailesi’ne çok teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde de iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Öğrenciler mutlu

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü 2016 yılı mezunu İrem Dalcı “Turhan Ailesi’nin yeri, benim için her daim ayrı olacak. Şu anda bir firmada satış operasyon uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugünlere gelmemde Turhan Ailesi’nin büyük payı var. Turhan Ailesi, eğitime destek açısından herkese çok güzel örnek oldu. İmkanı olan herkes, tıpkı Turhan Ailesi gibi öğrencilere destek elini uzatmalı" derken, İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Doğa Gömleksiz de “Üniversite hayatımda başarılı olmamı sağlayan en büyük motivasyon, Turhan Ailesi’nin desteğiydi. Böyle anlamlı bir bursu almak tarif edilemeyecek kadar özel bir duygu. Bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. İleride ben de öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olup onların hayatlarında unutulmayacak bir yere sahip olmayı çok isterim" sözlerine yer verdi. İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sıla Balkoca ise “Daha öğrencilik yıllarımızda, başarımızın Turhan Ailesi tarafından takdir görülmesi benim için çok değerli. Bana ve burs alan tüm arkadaşlarımıza yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Gelecekte ben de onlar gibi öğrencilerin hayatlarına dokunabilmeyi çok isterim. Bana sağladıkları tüm destekler için Turhan Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.