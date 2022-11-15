İzmir’de yaşayan Sertaç Kuru ve ailesi, Karşıyaka Spor Kulübü’ne tüm kulvarlarda hizmet veriyor. Üç çocuk babası olan Kuru, evlatlarını Karşıyaka sevgisiyle büyütüyor. Bunun yanında Sertaç Kuru; Pınar Karşıyaka’da masör, oğlu Dursun Batuhan Kuru; Karşıyaka A takımında futbolcu, kızı Fatma Senar Kuru ise voleybol alt yapı midi yaş grubunda forma giyiyor.

İzmir’de yaşayan Sertaç Kuru ve ailesi, Karşıyaka Spor Kulübü’ne tüm kulvarlarda hizmet veriyor. Üç çocuk babası olan Kuru, evlatlarını Karşıyaka sevgisiyle büyütüyor. Bunun yanında Sertaç Kuru; Pınar Karşıyaka’da masör, oğlu Dursun Batuhan Kuru; Karşıyaka A takımında futbolcu, kızı Fatma Senar Kuru ise voleybol alt yapı midi yaş grubunda forma giyiyor.

Karşıyaka Spor Kulübü’nde masör olarak yıllardır mesleğini icra eden Sertaç Kuru, ailecek Kaf-Kaf’a basketbol, voleybol ve futbol branşlarında hizmet veriyor. Kuru’nun çocukları da Karşıyaka aşığı olarak spor hayatlarına devam ediyor. 2005 doğumlu Dursun Batuhan Kuru, futbolda geçtiğimiz hafta ilk profesyonel maçına çıktı. 2010 doğumlu Fatma Senar Kuru ise voleybol alt yapı midi yaş grubunda forma giyiyor. Ailenin en ufak ferdi Bartu Çınar Kuru ise spor hayatına cimnastikle başladı ve onun da hayali Pınar Karşıyaka’da basketbol oynamak. Anne Kuru ise bu yoğun programlarda salon ve stadyum arasında adeta mekik dokuyarak, bu başarılarının arkasındaki isim oluyor.

Fenerbahçe teklif yaptı, Karşıyaka sevgisi ağır bastı

Öte yandan 16 yaşındaki Dursun Batuhan Kuru, geçtiğimiz hafta Karşıyaka’nın, Amasyaspor FK’yi 2-0 mağlup ettiği müsabakada ilk profesyonel maçına çıktı. Yeteneğiyle İstanbul takımlarının dikkatini çeken Batuhan’a, geçen yaz Fenerbahçe transfer teklifi yapmıştı fakat Dursun Batuhan Kuru’nun Karşıyaka sevgisi ağır bastı ve kulüpte kaldı.

“Çocuklarım Karşıyaka sevdasıyla büyüyor”

Ailesinin ve kendisinin Karşıyaka sevgisinde bahseden Sertaç Kuru, “Ben Karşıyaka’da doğdum ve büyüdüm. Karşıyaka aşığı biriyim. Çocuklarımı da aynı şekilde büyütüyorum. Batuhan, ufak yaştan beri tesislerde büyüdü diyebiliriz. Karşıyaka sevgisi oradan geliyor. Çocuklarım gözlerini açtığında Karşıyaka ile tanıştılar. Onları Karşıyaka’ya layık sporcular olmaları için çabalıyoruz” dedi.

“Başarımızın arkasında eşim Pınar Kuru var”

Başarılarının arkasında salon ve stadyumlar arasında mekik dokuyan eşinin olduğunu belirten Kuru, “Eşim Pınar, başarımızın en büyük sırrı diyebilirim. O bizim destekçimiz, arka plandaki tüm yükü çekiyor. 3 çocuğumuzla yoğun bir şekilde ilgileniyor ve salondan ve stadyum arasında mekik dokuyor. O başka anneler gibi sadece eğitim demiyor ve spora da öncelik tanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.