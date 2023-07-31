Yunusemre Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle hayata geçirdiği Aigai Müze ve Turist Karşılama Merkezi’nin yapımını tamamladı.

Tarihi ve kültürel çalışmalara önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi’nde Aigai Antik Kenti Kazı Evi’nin yanına müze ve turist karşılama merkezi inşa etti. Zafer Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) çerçevesinde hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemremiz’in sanayi ve tarımın yanı sıra tarih turizmini de öne çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aigai Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarına desteklerimizin yanı sıra Aigai Antik Kenti Kazı Evi’nin yanına Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ’Müze ve Turist Karşılama Merkezimizi’ inşa ettik. Medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği yapmış kadim şehir Manisa’mızda tarihi gün yüzüne çıkarmak ve bölgemizin turizm alanında da cazibe merkezi olması için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Aigai Antik Kentimizde yapılan arkeolojik çalışmalarda gece gündüz tarihin gün yüzüne çıkması için emek harcayan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Projede kafeterya, sergi, ürün satış, etkinlik ve sinevizyon alanı, atölye, idari birimler, bebek bakım odası, bay-bayan-engelli tuvaletleri ve güvenlik birimi bulunuyor.