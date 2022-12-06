Aydın’ın Söke İlçesi’nde bir sitede evi olan ve sitede yaşayan vatandaşlar ev kiralarından daha fazla olan aidatlar nedeniyle hukuk savaşı başlattı. Geçen dönem 592 TL olan aidatı dairenin durumuna göre 2 bin 250 TL ile 4 bin 750 arasında değiştiren İngiliz yöneticiden, site sakinleri ve daire sahipleri şikayetçi oldu.

Aydın’ın Söke İlçesi’nde bir sitede evi olan ve sitede yaşayan vatandaşlar ev kiralarından daha fazla olan aidatlar nedeniyle hukuk savaşı başlattı. Geçen dönem 592 TL olan aidatı dairenin durumuna göre 2 bin 250 TL ile 4 bin 750 arasında değiştiren İngiliz yöneticiden, site sakinleri ve daire sahipleri şikayetçi oldu.

İlginç olay Söke’nin Yaylaköy Mahallesi Kemalpaşa mevkiinde bulunan bir otel alanın içinde bulunan 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks dairelerin bulunduğu sitede yaşandı. Site’nin İngiliz yöneticisi G.R.W., artan maliyetler nedeniyle yeni aidat fiyatlarını 1+1’lerden 2 bin 250 TL, 2+1’lerden 3 bin, 3+1’lerden 3 bin 500 TL ve dubleks dairelerden 4 bin 750 TL olarak aidat belirledi. Geçen dönem aylık 592 lira aidat ödeyen site sakinleri 2023 yılında Golf Resort’ta bulunan dairelerin ev kiralarını aşan aidatlarına itiraz ederek durumu yargıya taşıdı.

Aidat artışının çok fazla ve enflasyonun üzerinde olduğunu belirten site sakinlerinden Mehmet Akyürek, yöneticilerin almış olduğu bu aidatları nereye harcadıkları konusunda şeffaf olmadıklarını ve kesinlikle bilgi alamadıklarını ileri sürdü. Söke’deki tek turistlik tesis olan bu sitede toplam 840 dairenin olduğunu belirten Akyürek, “Bu dairelerin yaklaşık 150’ye yakınında Türkler yaşıyor. Geri kalan dairelerde İngiliz, Alman, Belçikalı, Hollandalılardan oluşan yabancılar ikamet ediyor. Maalesef İngiliz olan yöneticinin fahiş tutardaki zamlarını yargıya taşımak zorunda kaldık. Bu zammı sadece biz değil yabancılar da çok yüksek buluyor” dedi.

Sulh Hukuk Mahkemesi karar verecek

Olayı yargıya taşıdıklarını ve son kararı Söke Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vereceğini belirten Mehmet Akyürek, zammın amaçlarından birinin de sitedeki tüm daireleri ele geçirmek olduğunu iddia ederek, “Burada amacın aidatları ödeyemeyen Türk üyelerin mülklerini satmaları ve yabancıların bu mülkleri de alması olduğunu düşünüyorum. Bu aidat belirlenirken tüm üyelere aynı rakamlar belirlenmiştir. Oysa sitenin yarısı ticari kazanç elde edilen alan olup otel olarak işletiliyor. Günlük 3 bin TL ile kazanç sağlayan otel kısmı ile bizlerin aynı aidatı ödemesi yasaya aykırıdır. Golf Resort sakini olmamız nedeniyle, yaşadığımız mağduriyetin önlenmesi için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu halde açıklamalar yapacağız” dedi.