Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine (AİÇÜ), ülkemizde kurumsal olarak en fazla kan bağışında bulunan kurumlara verilen Kurumsal Madalya ve Plaket takdim edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine (AİÇÜ), ülkemizde kurumsal olarak en fazla kan bağışında bulunan kurumlara verilen Kurumsal Madalya ve Plaket takdim edildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası sebebiyle Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanları Turgay Bulur ile Ekrem Çiftçi’yi misafir etti. Ziyarette, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine, ülkemizde kurumsal olarak en fazla kan bağışında bulunan kurumlara verilen Kurumsal Madalya ve Plaket Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı tarafından takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversite olarak birçok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içerisinde ülkemize, bölgemize ve şehrimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kuruluşlardan biri olan ve kurulduğu günden beri kan, afet, barınma, beslenme ve sağlık yardımıyla ülkemize katma değer üreten Türk Kızılay’ına Üniversitemize verilen madalya ve plaket ödülünden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyarette, Prof. Dr. Karabulut, yapmış olduğu düzenli ve gönüllü kan bağışlarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili’ye Bireysel Madalya ve Üniversite personellerinden Mehmet Candan’a ise yapmış olduğu 19 bağış sebebiyle Bronz Madalya takdim etti. Prof. Dr. Karabulut, çalışma arkadaşlarına yapmış oldukları bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür etti.