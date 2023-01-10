Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden (AİÇÜ) Dr. Öğr. Üyesi Casim Yazıcı’nın Çelik Depolama Raf Sistemlerinin farklı kolon kesitleri için yaptığı buluşlar, 4 Tasarım, 3 Faydalı Model ve 1 Ulusal Patent aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden (AİÇÜ) Dr. Öğr. Üyesi Casim Yazıcı’nın Çelik Depolama Raf Sistemlerinin farklı kolon kesitleri için yaptığı buluşlar, 4 Tasarım, 3 Faydalı Model ve 1 Ulusal Patent aldı.

AİÇÜ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Yapı Denetim Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Casim Yazıcı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Mehmet Özkal’ın depolama raf sektöründe malzeme tasarrufu ve dayanımı artıracak nitelikteki çalışmaları, patent, tasarım ve faydalı model olarak tescillendi.

Elde edilen buluşların lojistik sektöründeki depolamaya ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Casim Yazıcı ve Doç. Dr. Fatih Mehmet Özkal,137’lik Yeni Bir Depolama Raf Kolon Kesiti ve Yeni Bir Raf Sistemi ile alınan Patentin yanı sıra 115’lik, 100’lük ve 83’lük Yeni Bir Depolama Raf Kolon Kesiti Yeni Bir Raf Sistemleri ile de 3 Faydalı Model alındığını, yapılan 4 çalışmaya ise 4 ayrı tasarım alındığını söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Yazıcı, “Yaklaşık bir yıl süren çalışmada ürünlerin raflara yansıttığı ağırlığını en ideal düzeye indirilmesini sağlayacak Optimizasyon yöntemine göre Genetik Algoritmalar oluşturulduktan sonra sınır değerler belirlendi. Daha az sarf malzeme kullanarak daha çok yapısal başarım elde edilmesi amaçlandı. Yapılan Optimizasyon ve ileri mühendislik hesaplama yöntemleri sonuçlarına göre, gerçekleştirilen buluşlar ile Dünya literatüründe bulunan kesitlerle karşılaştırıldığında %20’ye yakın daha az sarf malzeme kullanılmasına karşın %40’a yakın yapısal başarımın elde edildiğini ortaya koydu” diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversite akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yazıcı’nın doktora danışman hocası Doç. Dr. Fatih Mehmet Özkal ile yaptıkları buluşlar için alınan patent, faydalı model ve tasarımların, lojistik, depolama ve inşaat gibi birçok sektörde maliyetlerin daha da düşmesine katkı sağlayacak nitelikte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karabulut başarılı akademisyenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.