Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı anda çalışma ve gezme imkânı tanıyan programın tanıtıldığı “Work and Travel Programı ve Amerika’da İş Fırsatları” semineri düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı anda çalışma ve gezme imkânı tanıyan programın tanıtıldığı “Work and Travel Programı ve Amerika’da İş Fırsatları” semineri düzenlendi.

AİÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan AİÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden Öğr. Gör. Muhammed Harun Kaya, Work and Travel Programı ve Amerika’da İş Fırsatları hakkında bilgi verdi. İngilizce dilini öğrenmenin iş başvurularında sağladığı avantajlara dikkat çeken Kaya, “İngilizce, küresel ölçekte yaygın kullanımı ile hayatımızın her alanında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sınırların giderek ortadan kalktığı günümüz dünyasında, İngilizcenin önemi, İngilizce yetkinliğinin bireylere sağladığı faydalar ve sunduğu imkanlarla tartışmasız hale gelmiş bulunmaktadır” dedi. 1999 yılından itibaren Türkiye’deki öğrencilere açık olan “Work and Travel” programının üniversite öğrencileri için faydalı bir program olduğunu dile getiren KAYA, programın, yabancı dil öğrenimi kazanma, farklı ülkelerden arkadaşlar edinebilme, farklı kültürleri tanıma ve yurtdışında yaşama gibi çeşitli imkânlar sunduğunu belirtti.

Seminer, soru-cevap bölümü ile sona erdi.