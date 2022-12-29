Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde, Sürekli Eğitim Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü iş birliği ile “Uluslararası Dergilerde Bilimsel Yayın Yapma Eğitimi” semineri düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde, Sürekli Eğitim Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü iş birliği ile “Uluslararası Dergilerde Bilimsel Yayın Yapma Eğitimi” semineri düzenlendi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, akademik, idari personel ve öğrencilerin katıldığı seminerde, Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alarak dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren AİÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Yıldırım, uluslararası dergilerde bilimsel yayın yapma süreci hakkında bilgi verdi.

Seminerin açılışında konuşan AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, “Bu tür bilimsel etkinliklerle Üniversitemizin sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda bu önemli seminerin gerçekleşmesinde katkısı bulunan Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezimiz çalışma arkadaşlarıma ve Kalite Kulübü üyesi öğrencilerimize, sağladıkları katkı ve gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla teşekkür ederim” diye konuştu.

Seminerde bilimsel yayın yapılırken dikkat edilmesi gereken özelliklere dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, “Konu alanı ile ilgili dergi listesi yapılarak, bu dergilerde yayınlanan makalelerin incelenmesi gerekiyor. Dergi amaçlarının, çalışmanızın amacıyla eşleştiğinden emin olmalısınız. Derginin hakem süreci hakkında bilgi edinerek çalışma planınızı oluşturmalısınız” dedi. Akademisyen ve öğrencilere, kendisi tarafından oluşturduğu “Düşün, Hayal et, Dene, Yap, Bir daha yap ve bir daha yap, Yapmaya devam et, Sonuç=Başarı” formülünü aktaran Doç. Dr. Yıldırım, “Akademik alanda başarılı olabilmek ve iyi bir kariyer edinmek için, hayal gücü sürekli canlı tutulmalı, düşünceler hayata geçirilerek başarıya giden yol kolaylaştırılmalıdır” dedi.

Seminer, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.