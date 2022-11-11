Cumhurbaşkanlığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edilen 11 Kasım’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) bin fidan, “Türkiye Yüzyılına Nefes” olması ve geleceğimizin doğasını inşa etmek için toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edilen 11 Kasım’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) bin fidan, “Türkiye Yüzyılına Nefes” olması ve geleceğimizin doğasını inşa etmek için toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi sonrası başlayan ağaçlandırma seferberliği 81 ilde vatandaşların yoğun katılımı ile her yıl dalga dalga büyüyen bir etkinliğe dönüşüyor. 2022 yılında “Türkiye Yüzyılına Nefes” mottosuyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde, 81 ilde 1023 farklı lokasyonda yine her yaştan 100 binlerce kişinin katılımıyla ülke genelinde 4 milyon civarında fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Bu çerçevede AİÇÜ merkezi yerleşkede gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, il protokolü, akademisyenler, idari personeller ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Ülkemizin dört bir yanında adeta yeşil bir seferberlik bilinciyle yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının izdüşümünün yansıdığı Üniversitemizde, yaklaşık olarak yüzde 70’lik alan yeşillendirildi. Bugüne kadar merkezi yerleşkemizde yaklaşık 132 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün buluşturacağımız fidanlarla bu rakam 133 bine ulaşacak. Ancak tüm bunları yeterli olarak görmüyoruz. Geçmişten günümüze Ülkemizin yeni yüzyılına nefes olmak için daha fazla fidanı toprakla buluşturmamız gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Geleceğimizin doğayla el ele verilerek korunacağını biliyoruz” diye konuştu.