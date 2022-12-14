Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türk Dünyası Parlamenter Vakfı (TDPV) ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) koordinasyonunda “Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi” konferansı düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türk Dünyası Parlamenter Vakfı (TDPV) ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) koordinasyonunda “Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi” konferansı düzenlendi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Av. Ayşe Türkmenoğlu, TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, il protokolü, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, 2023’ün Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. AİÇÜ olarak Türkiye Yüzyılı’nda bilim ve teknoloji alanında yapacakları çalışmalarla dünyada söz sahibi bir üniversite olma amacını ilke edindiklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, dünyadaki bilinirliği her geçen gün artan AİÇÜ’yü daha da ileri noktalara taşımayı hedef edindiklerini ifade etti. Üniversitelerin Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak bilimsel faaliyetler yapacağına inandığını vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin geleceği için en önemlileri arasından yer alan, her ile bir üniversite kurulmasıdır. Bu üniversitelerin ülkemizin önümüzdeki yüzyılına vuracağı damgadaki önemli rolü, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Prof. Dr. Karabulut, “Bugün 10 Fakültesi, 4 Yüksekokulu, 6 Meslek Yükseokulu, 16 bine varan öğrencisi ve 550 akademisyeniyle dünyada ben de varım diyen bir üniversite olduk. URAP Dünya Üniversiteler Sıralamasında dünyadaki yaklaşık 30 bin üniversite arasında ilk 3 bin üniversite arasında varız. Bu yıl 162 sıralama yükselerek dünyadaki üniversiteler arasında 2 bin 826’ıncı sırada yer aldık. Yine aynı şekilde son beş yılın değerlendirilmelerinden yola çıkarak Uluslararası SCimago Değerlendirme Kuruluşunun değerlendirmesinde dünyadaki üniversiteler arasında Üniversitemiz 727’inci sırada yer aldı. İlk kez müracaat ettiğimiz GreenMetric’te (Yeşil Üniversite) Dünyadaki yeşil üniversiteler sıralamasında 771’inci sırada yer aldık. Artık biz de varız diyorum. Sadece Ağrı’da ve Türkiye’de değil dünyada da söz sahibi olmaya başlayan Üniversitemizin gelişim ve ilerleme yolundaki adımlarının her geçen gün artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. 2023 yılının ve Türkiye Yüzyılı’nın çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ağrı Valisi Dr. Varol, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, “Gençlik stratejimizi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünyada hak ettiğimiz dünyanın kurucu milletleri arasında söz sahibi olma yerimizi kazanabiliriz. Gençlerimizi eğitim gördükleri alanlarda dünya çapında üretim yapan, aynı zamanda onun getirisiyle refah içerisinde hayatını sürdüren bireyler haline getirebiliriz. Ben bunu gerçekleştirebileceğimize gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Ağrı’da göreve geldikleri günden itibaren gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Yerel yöneticiler olarak gençlerle ilgili ne yapabilir, nasıl çalışabiliriz diye ilk günden itibaren Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde bu alanda üzerimize ne düşüyorsa Sayın Rektörümüzle beraber yapmaya çalışıyoruz. Biz Ağrı’ya tüm gençlerimizin gelmesini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Av. Ayşe Türkmenoğlu da Türkiye’nin ve dünyanın yeni bir yüzyılın inşası aşamasında olduğuna dikkat çekerek, “Pandemiyle birlikte dünyada ekonomik krizler yaşanmaya başlandı. Dünyayı etkileyen krizin etkilerinin minimuma düşürülmesi için yoğun çaba sarf eden devletimiz bizler için büyük fedakârlıklar yapmaktadır. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve atlatılması için enerjimizi ülkemize ve milletimize harcamak zorundayız. Türkiye’nin gelecek 100 yılı, geçmiş 100 yılından çok daha iyi olacaktır. Çünkü ülke olarak rol verilen ya da boyunduruk altında bulunan konumda olmaktan çoktan çıktık. Dünyada söz sahibi olan ve dünya düzenine katkıda bulunan bir ülkeyiz” diye konuştu.

TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, vakıf olarak gençlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Sizler bizim ve bu coğrafyanın geleceğisiniz. Hiçbir ümitsizliğe kapılmadan kendinizi geleceğe hazırlamanız bizler için çok önemli. Gençliğine güvenmeyen bir devlet ve millet var olamaz. Bizim için önemli olan sizlersiniz. Geleceğin büyük Türkiye’sini bu coğrafyanın birlikteliğini inşallah birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Savunma sanayi alanında Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada daha güçlü hale geldiğini aktaran GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, “Bu gücün oluşumunda söz sahibi olan Selçuk Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Bizlere düşen siz kıymetli hazinemize sahip çıkmak, günümüzün beklentilerini karşılayabilme yeteneğine sahip olmanızı sağlamak, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde sizleri geleceğe hazırlamaktır” dedi.

Konferansa, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.