Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

31 Ağustos 2022’de Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarında Müzik Anabilim Dalı’na başvuran 65 öğrenciden 18’i başarılı olurken, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’na ise başvuran 48 öğrenciden 17’si kayıt yaptırmaya hak kazandı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavlarında ise 170 kontenjan için 2068 öğrenci başvuru yaptı. AİÇÜ 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim lisans programları için yapılan sınavlar, üniversitenin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Milli sporcu, engelli, Şehit yakını, Gazi ve gazi yakınların alındığı zorlu sınavlarda öğrenciler, yedi aşamadan oluşan beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceyi elde edebilmek için zamana karşı yarışıyor.

Eğitim Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sınavları başarı ile yürüten okul yöneticileri ve hocaları ile jüri üyesi akademisyenlere teşekkür ederken, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversite ailesine katılacak tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.