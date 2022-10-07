Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına merhaba diyen hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına merhaba diyen hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu’nda düzenlenen eğitime, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, akademik ve idari personel ile fakültemiz ailesinin yeni üyesi olan öğrenciler katıldı.

Oryantasyon eğitiminin açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Geleceğimizim teminatı olan siz gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Üniversitemizin bir parçası olduğunuz için kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Geçmişteki hayatınız, yaşam deneyiminizdi. Üniversite hayatınız ise yeni bir başlangıç. Bu başlangıcın hayırlara vesilesi olmasını diliyorum. Bir öğrenci için üniversite yılları en fazla değerlendirebilecek vaktinin olduğu yıllardır. Bu yılların hayatınızın geri kalanını etkileyeceğinin farkında olarak kendinizi geliştirin. Öğrencilikte en önemli husus çalışmaktır. Çalışmasına rağmen karşılığını almayan yoktur. Kendinize bir rota belirleyin. Emin olun bu rotanın izinde hedefe ulaşmanız daha kolaylaşacaktır. Başarılı oldukça öğrenme hevesiniz artacağını da fark edeceksiniz” diye konuştu.

Gelişmekte olan Üniversitenin temellerinin 1976 yılında kurulan Kız Öğretmen Okulunun devamı olan Eğitim Fakültesi’ne dayandığını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Eğitim ile Fen-Edebiyat Fakültemizden bugüne kadar binlerce mezun verdik. İnşallah hepiniz mezun olacaksınız. Sizler de burada bulunduğunuz süre içerisinde temel ihtiyaçlarınızın dışında her türlü sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek donanımda olan yerleşkemizi en iyi şekilde değerlendirin. Teknolojinin gelişmesinin sonucunda üniversiteler arası farklar azalmaya, küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası sınırlar da ortadan kalktı. Bu da dünyayı takip etmeniz gerekliliğini oluşturdu. Dünyayı takip edebilmeniz için ise lisan öğrenmelisiniz. Hepiniz mezun olduğunuzda Ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağını karşılayarak vatana ve millete hayırlı birer birey olacağınızdan şüphem yok” diye konuştu.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, “Sevgili gençler, eğitim hayatınızın önemli bir aşaması olan ortaöğretimi başarıyla tamamlayarak hayatınızın geri kalanında icra edeceğiniz mesleğin gerekli bilgi, deneyim ve tecrübesi edinmek için Üniversitemizi tercih ederek doğru bir tercih yaptığınızı belirtmek istiyorum. Gelecek hayatınız için atmış olduğunuz bu adımda sizleri rahat ettirmek, kaliteli eğitim hizmetini vermek ve hayatınızın en güzel yılları olan öğrencilik döneminin güzel geçmesi için sahip olduğumuz bütün imkanlarla her zaman yanınızdayız. Öğrenci dostu Üniversitemiz sizleri hayallerinize ulaştırmanın yanında bu hayallere giden sürecin de güzel geçmesine yönelik olarak tasarlandı. Eğitim sürecinizi iyi değerlendirin. Bu süreçte dersleriniz dışında yeni bir lisan ve güncel bilgisayar programlarını öğrenmeye meyilli olun. Rakibinizin çok olması sizleri korkutmasın. Sizler donanımlı bir şekilde mezun olursanız fark oluşturursunuz Göreceksiniz mezun olduğunuzda hepiniz donanımlı birer birey olarak mezun olacaksınız. Bunu yapabilecek yeteneğe sahipsiniz” diye konuştu.

Oryantasyon programda konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, “Üniversitenizi ve fakültenizi tanıma, imkân ve olanaklarını öğrenme amacıyla gerçekleştirdiğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. Zor ve stresli bir sınav süreci sonrası fakültemizi tercih ettiniz. Gösterdiğiniz üstün başarıdan dolayı hepinizi tebrik ederim. Artık öğrenci dostu bir kent ve üniversitenin parçasısınız. Üniversite hayatınıza attığınız ilk adımla birlikte yaşamınızdaki değişim ve dönüşümün farkına varacaksınız. Akademik gelişiminiz için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin dışında sizlerin fikri ve vicdanı hür, çağdaş ve bilimsel, insan haklarına saygılı, rekabet edebilen, nezaketli ve iletişime açık birer birey olarak yetişmeniz için gayret edeceğiz. Sahip olduğumuz donanımlı ve özverili akademik ve idari personellerimizle iyi bir gelecek inşa etmenize yardımcı olacağız. Kariyerinizi şimdiden şekillendirin. İnanıyorum ki her bir öğrencimiz şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde söz sahibi olacak kabiliyete sahiptir” diye konuştu.

Üniversiteye ilk adımını atan öğrencilerin yükseköğretime kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon eğitiminde Rektör-Öğrenci buluşmasının yanı sıra akademisyenler tarafından Dekan-Öğrenci buluşması, Ağrı ili, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nin tanıtımı, Üniversitenin sahip olduğu sosyal, kültürel ve sportif imkanların neler olduğu, UZEM ve OBS sistemi, Kalite Güvence Sistemi ve güvenilir bir eğitim için Emniyet Teşkilatı tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Program, müzik dinletisi ile sona erdi.