Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

AİÇÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Kalite Koordinatörlüğü Birim Temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına 2018 yılında başladıklarını hatırlatarak iç değerlendirme sürecinde kalite güvence sistemi çerçevesinde yapılan çalışmaların üniversitenin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversitedeki akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, “Fen Edebiyat Fakültesinde iki bölümümüz ile ilgili akreditasyon sürecini başlattık. İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki bölümlerimizin akreditasyon hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte akreditasyon alanında önemli bir adım atmış olduk. Üniversiteler, bulunduğu bölgeyi kalkındırma sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bilinçle, bu süreçlerde kaliteli çıktı elde edebilmek için yaptığımız işi severek ve özveriyle yapmaya çalışmaktayız. “Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite” parolasıyla yola çıktık. Bir işi, ibadet aşkıyla ve vatan aşkıyla yaptığımız zaman, yapılan işe sevgimizi kattığımızda kesinlikle başarı elde edilmiş olur” dedi.

Üniversitenin sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda elde ettiği başarıların devamlılığını sağlamak için akademik, idari personel ve öğrencilerle birlikte bir ekip olarak çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Kaliteli çalışmaların yapılabilmesi ve başarının kazanılması için en önemli şart, huzurlu bir ortamın olmasıdır. Bir ekibin paydaşları olarak Üniversitemizde sağladığımız bu ortamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız işlerde kaliteyi ve başarıyı daha ileriye taşımak zorundayız. Bu çerçevede Kalite Koordinatörlüğümüzün temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, Kalite Güvence Sisteminin öğrenciler arasında yaygınlaşmasını sağladıkları için Kalite Kulübü öğrencilerine çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.