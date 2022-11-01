Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” konferansı gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” konferansı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bireylerin hayatını devam ettirebilmesinde, hayat kalitesinin korunması ve artmasında yegâne unsur sağlıktır. Sağlığımız, bedenimizin en önemli emaneti olduğunu bilmemiz gerekir. Bu emaneti korumak hem kendimize hem de topluma karşı önemli vazifemizdir. “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” konferansıyla meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanoğlu var olduğundan beri önemli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan biri de meme kanseridir. Ülkemizde ve dünyada her yıl ekim ayında meme kanseri farkındalık etkinlikleri bilimsel düzeyde yapılmaktadır. Meme kanseri özellikle bayanlarda kanserler içinde en öldürücü kanserlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle modern dünyamızda artan bir sıklıkta gözlenmektedir. Bunun nedeni de özellikle doğurganlığın azalması, emzirememe, modern yaşamın getirdiği radyasyon, genetik faktörler gibi nedenler olarak sıralanabilir. Yaşamı boyunca her sekiz kadından birinin bu kansere yakalandığını dikkate alırsak görülme sıklığının önemi de anlaşılmış olur. Burada da koruyucu hekimlik öne çıkmaktadır. Meme kanserinde erken teşhis özellikle önem arz eder. 40 yaş üstü tarama testleri, mamografi ve ultrason değerlendirmeleriyle erken tanı ile hayatlar kurtarılabilir. Bu anlamda yazılı ve görsel basında da çeşitli bilinçlendirme programları ve kadınların aydınlatılması özellikle önem arz etmektedir” diye konuştu.

Konferansta konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır, “Kanserler içerisinde akciğer kanserinden sonra en çok görülen ikinci kanser meme kanseridir. Meme kanseri kadınlarda her sekiz kadından birinde, erkeklerde ise her yüz erkekten birinde görülen ölümcül bir kanser türüdür. Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmıştır. Bu nedenle düzenli tarama tetkiklerini yaptırmak erken tanı açısından son derece önemlidir. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir” diye konuştu.

Konferans, soru-cevap bölümü ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.