Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) düzenlenen “Ahlak ve İnşa” temalı 6. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) düzenlenen “Ahlak ve İnşa” temalı 6. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu sona erdi.

AİÇÜ tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan ve birçok ülkeden katılan bilim insanları tarafından 55 sözlü bildirinin sunulduğu 6. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyum’da “Ahlak ve İnşa” konusunda geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalar, bilim dünyası ile paylaşıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma katkı sağlayan bilim insanları tarafından Türkçe ve Arapça yapılan bildirilerin, modernite ve postmodernitenin toplumsal hayatta, düşünce ve davranışlarda meydana getirdiği değişim ve dönüşüm karşısında pek çok arayışın başladığı günümüzde, yerinde ve doğru tespitlerin saptanması, yeni düşünce ve uygulamaların tartışılması açısından çok kıymetli olduğunu, Hz. Peygamber’in canlı örneğini teşkil ettiği İslam ahlakının çağımız insanına nasıl sunulacağı ve bunun postmodern toplumda nasıl inşa edileceği hususunda araştırmacıların tespit ve tekliflerinin bu konudaki arayışlara katkı sunacağını ve yön vereceğini belirtti. Prof. Dr. Karabulut, sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde ile emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Sempozyumun kapanışında konuşan Prof. Dr. Adem Yerinde, iki günü kapsayan ve 14 oturumla tamamlanan sempozyumda, Kur’an’da ahlâk olgusu, insanın gelişiminde din ahlâk ilişkisi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) zikrettiği ahlâkî değerler, ashabın ahlâkı, ahlâkın inşasında mezhebî zaaflar, müslim-gayr-ı müslim ilişkilerinde ahlâk, ahlâkı anlamanın önündeki engeller, ahlâkî muhakemede bilginin değeri, hukuk ahlâk ilişkisi, yargı ahlâkı, savaş ahlâkı, ahlâkın inşâsında esmâ-i hüsnâ, ahlakın inşasında kadının rolü, ideal bir kişiliği inşa etmek için gerekli ahlâkî esaslar, tasavvuf ilminin ahlâka yaklaşımı, Ahmed-i Hânî’nin ahlak anlayışının öne çıkan konular arasında yer aldığını ifade etti.

Sempozyumun ikinci gününde Prof. Dr. Karabulut’un da iştirakiyle katılımcı akademisyenler, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi’ni gezdi, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret etti.