Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda Dünya Sivil Havacılık Günü çerçevesinde “Dünya Sivil Havacılık Günü” söyleşisi düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda Dünya Sivil Havacılık Günü çerçevesinde “Dünya Sivil Havacılık Günü” söyleşisi düzenlendi.

AİÇÜ Nezahat Çeçen Konferans Salonu’nda düzenlenen ve uçuş öğretmeni ve kontrolör kabin amiri Beyza Özkaya’nın konuşmacı olduğu söyleşiye, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Özgül, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Söyleşi programının açılışında konuşan AİÇÜ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özgül havacılık alanında üniversitede alınan eğitimin uygulamalı faaliyetlere aktarılmasıyla daha anlamlı ve değerli olacağını ifade etti. Doç. Dr. Özgül havacılık sektörü ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin öğrencilere aktarmak için söyleşiye katılan Beyza Özkaya’ya teşekkür etti. AİÇÜ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Seyfican Dülger’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü söyleşisinde uçuş öğretmeni ve kontrolör kabin amiri Özkaya, öğrencilere havacılık alanındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Söyleşi, soru cevap bölümü ve Doç. Dr. Özgül’ün Özkaya’ya teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.