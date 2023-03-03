Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin ardından Ağrı’ya gelen depremzede çocuklara çeşitli branşlarda spor kursları düzenlenecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin ardından Ağrı’ya gelen depremzede çocuklara çeşitli branşlarda spor kursları düzenlenecek.

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesinde yüzme, hentbol, badminton, kickbox, basketbol ve akıl zekâ oyunları branşlarında, Üniversitemiz 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek kurslar ile çocukların sportif faaliyetlere katılması sağlanarak hem depremin psikolojik etkilerini azaltmak hem de ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizde yüzyılın en büyük felaketlerden birinin yaşandığına dikkat çekerek, “Ülke ve millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. Depremin hemen ardından Üniversite bünyesinde başlattığımız yardım kampanyaları ile Ağrı Valiliği koordinesinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım eli uzattık. Depremin yaralarını devletimiz ve milletimizle birlikte sararak, yaşadığımız bu sıkıntıların üstesinden de inşallah geleceğiz” dedi.

Prof. Dr. Karabulut, “Vatandaşlarımızın üzerindeki depremin psikolojik etkilerini en aza indirmek için, Ağrı’ya gelen depremden etkilenen çocuklara Üniversite olarak çeşitli branşlarda spor kursları düzenliyoruz. Sportif faaliyetler çocuklarımızın hem gelişimi hem de sosyalleşmeleri için çok önemli. Bu açıdan özellikle bu süreçte çocuklarımızın toplumsal ve sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak için gerek psikolojik destek ve rehberlik konusunda gerek sportif aktivitelerde her türlü imkanı sunmaya çalışacağız. İlimize gelen depremzede aileler, çocuklarını Üniversitemizde açtığımız spor kurslarına kayıt yaptırabilecek. Kurslara katılım sağlayan çocuklarımızı servis ile yurttan alıp, kurs bitiminde tekrar yurtlara bırakıyoruz. “Türkiye Tek Yürek ve Birlikte Güçlüyüz” şiarıyla millet olarak bu zor günleri kısa zamanda atlatacağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.